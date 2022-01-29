أنباء عن تأجيل القمة العربية المقبلة إلى مطلع نوفمبر بدلا من مارس المقبل

اسماعيل عبد الحي - صرح مصدر جزائري، اليوم الخميس، أنه كان على الجزائر اختيار مطلع نوفمبر 2022 لعقد قمة الجامعة العربية المقبلة والمزمع عقدها مطلع مارس المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إنه تم اختيار مطلع نوفمبر لتزامنه مع الذكرى السنوية لثورة التحرير الجزائرية في 1 نوفمبر 1954.

بمناسبة اللقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي عقد أمس الأربعاء في القاهرة، كان السيسي قد رحب باقتراح الجزائر استضافة القمة المقبلة.

وفي 20 جانفي الماضي، أشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، خلال زيارة إلى الجزائر العاصمة ، إلى أن القمة ستعقد بالتأكيد بعد أفريل، الذي يصادف هذا العام شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن "التأجيل ربما يكون بسبب انتشار وباء كورونا ولا يتعلق بأسباب سياسية"، إلا أن بعض المصادر أبلغت وكالة نوفا أن المغرب لا تعتزم المشاركة في القمة العربية المقبلة بسبب "توترات قوية" مع الجزائر، الأزمة التي يُزعم أن مصر تحاول حلحلتها من خلال الوساطة بين البلدين المغاربيتين، فضلا عن وجود ملف "شائك" أخر وهو إعادة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، المسعى الذي عارضته بعض الدول العربية خاصة تلك المتصلة بالإخوان المسلمين.

والجدير بالذكر أن أخر قمة عربية عقدت في تونس في مارس 2019، بينما تم إلغاء قمتي عام 2020 و2021 بسبب انتشار وباء كورونا.