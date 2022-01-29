مسؤول أمريكي يكشف عن الهدف من العقوبات ضد روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

كشف مسؤول أمريكي عن هدف العقوبات التي قد تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا، في حالة تفاقم الوضع حول أوكرانيا، إلى تقليص الإمكانات الصناعية لروسيا وإلحاق الضرر بالاقتصاد.

وقال بيتر هاريل، المسؤول عن الاقتصاد الدولي والقدرة التنافسية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “لا يمكننا الإعلان عن جميع الخطوات، لكن النوايا في هذه الحالة هي إضعاف الإمكانات الصناعية لروسيا وتقليل الطاقة الإنتاجية بمرور الوقت، وليس العمل ضد المواطنين الروس العاديين”.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، حسب خطة واشنطن يجب أن يؤدي تطبيق هذه الإجراءات إلى “خسائر مالية لا تطاق بالنسبة للمؤسسات المالية الروسية الكبيرة ودفع المستثمرين إلى نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج، وإثارة التضخم وإفلاس البنوك الروسية”.

وأشار بيتر هاريل، إلى أن الحديث يجري عن “فرض عدد كبير من القيود على التصدير التي يجب أن تؤدي إلى إضعاف الإمكانات الصناعية لروسيا على المدى المتوسط ​​والطويل”.

ويعتقد هاريل، أن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ خطوات مماثلة.

تحدث مسؤولون بارزون في الغرب في الفترة الأخيرة بوتيرة متزايدة عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة أشد صرامة على روسيا تحت ذريعة تخطيطها المزعوم لـ”غزو أوكرانيا” المجاورة.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جولته الأخيرة إلى أوروبا، مرارا عن “رد سريع وموحد وقاس” ينتظر روسيا في حال “غزوها لأوكرانيا”.

ويأتي ذلك في وقت ينظر فيه الكونغرس الأمريكي في عدة تشريعات لمعاقبة موسكو تشمل فرض قيود على قادة روسيا، في مقدمتهم الرئيس بوتين شخصيا، ومؤسسات مالية ومصارف بارزة وقطاع الطاقة وخط أنابيب “السيل الشمالي-2″، بالإضافة إلى الدين الحكومي للدولة الروسية.