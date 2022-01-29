إيران: التوصل لاتفاق نهائي بمحادثات فيينا مرهون بقرارات الأطراف الأخرى

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 29 - يناير - 2022 9:32 صباحًا

قال مصدر إيراني مطلع إنه حال اتخاذ الأطراف الأخرى القرارات اللازمة بعد عودتها إلى بلدانها سيكون من الممكن السير نحو الاتفاق بشكل أسرع.

ونقلت وكالة “إرنا” المصدر أنه نظرا إلى أهمية القضايا المتبقية وضرورة اتخاذ القرارات السياسية، تم الاتفاق على عودة الوفود إلى العواصم من أجل التشاور.

وأشار المصدر إلى أن الجولة الثامنة من المحادثات ستستأنف بعد هذا التوقف القصير، موضحا أن المحادثات بشكل عام كانت بناءة وسجلت تتقدما.

وذكر الإعلام الإيراني أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا ستعلق لمدة أسبوع تقريبا اعتبارا من اليوم السبت.

وكان وفد الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الجمعة تعليق مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني للتشاور، داعيا مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ “قرارات سياسية”.

وكتب المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إنريكي مورا على “تويتر”: “يعود المشاركون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات و(تلقي) التعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن”.

وبدأت المفاوضات في أبريل الفائت في فيينا واستؤنفت نهاية نوفمبر بعد توقف لخمسة أشهر.

وكانت طهران والقوى العالمية الست قد بدأت في أبريل الماضي بحث السبل لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انهار في 2018، بعد سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه، مما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة فيه بشأن تخصيب اليورانيوم في العام التالي.

لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو، والذي من المتوقع أن يتخذ نهجا متشددا عندما تستأنف المحادثات في فيينا.

وكانت جولات المحادثات الست التي عقدت حتى الآن غير مباشرة، حيث كان دبلوماسيون أوروبيون في الأساس هم من يتواصلون مع كل من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، لأن إيران ترفض التواصل المباشر مع الولايات المتحدة.