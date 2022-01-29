صورة الناجي الوحيد من غرق مركب لمهاجرين تشعل مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انتشرت حول العالم صورة لشخص متشبث بمقدمة مركب مقلوب في عرض البحر قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية.

تداول نشطاء ومدونون حول العالم هذا الأسبوع صورة لشخص متشبث بمقدمة بمركب مقلوب في عرض البحر قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية.

ونشرت الشرطة الأمريكية صورة الشاب وهو الناجي الوحيد من حادث غرق مركب غادر جزر البهاما يوم السبت.

وذكر موقع “بي بي سي” أن الناجي الوحيد من كولومبيا ويدعى خوان إستبان مونتويا، ويبلغ من العمر 22 عاما.

وقضى مونتويا ساعات على الحال التي ظهر عليها في الصورة، حتى أنقذه خفر السواحل.

وقال مونتويا إنه كان قد غادر جزر البهاما مبحرا نحو فلوريدا مع 39 شخصا بينهم أخته الصغرى ماريا كاميلا، التي اختفت مع غرق المركب.

وانتشل خفر السواحل الأمريكي خمس جثث من البحر قبل أن تتوقف مع غروب شمس يوم الخميس عمليات البحث في محيط بحري تضاهي مساحته مساحة ولاية نيوجيرسي.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي يوم الخميس العثور على 4 جثث أخرى خلال بحثه عن عشرات المهاجرين المفقودين قبالة سواحل فلوريدا.

وأكدت السلطات على صعوبة العثور على ناجين في المياه المضطربة لتيار خليج المكسيك، حيث عثر على ناج واحد متشبثا بهيكل الزورق المقلوب الثلاثاء.

وقال الناجي الوحيد إن الزورق انقلب مساء السبت بعد أن انطلق وعلى متنه 39 شخصا مبحرا نحو فلوريدا من جزيرة بيميني في جزر الباهاما.

وصرحت كابتن خفر السواحل جوآن بورديان في مؤتمر صحفي “لا نعتقد أنه من المحتمل أن يكون أي شخص آخر قد نجا”.

جدير بالذكر أن عملية البحث بدأت الثلاثاء بعد العثور على الناجي الوحيد من الحادث على بعد 64 كيلومترا قبالة فورت بيرس في فلوريدا.

وأفادت السلطات بأن الزورق الغارق كان على بعد 100 كيلومترا شمال الساحل عندما انقلب، ولم يكن أحد يرتدي سترة النجاة على متنه، وفقا لما قاله الناجي.