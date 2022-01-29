بايدن يقرر إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - يناير - 2022 9:30 صباحًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيرسل مجموعة صغيرة من الجنود الأمريكيين إلى أوروبا الشرقية قريبا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا حول أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين: “سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المدى القريب. ليس عددا كبيرا من القوات”.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي لن يشارك في أي عمل عسكري على أراضي أوكرانيا، التزاما بتوجيهات الرئيس جو بايدن.

وقال: “أوضح الرئيس جو بايدن بشكل لا لبس فيه، أنه لا يخطط لإرسال أي قوات إلى أوكرانيا للمشاركة في عمليات عسكرية هناك”.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن “الولايات المتحدة لا تحتفظ بقوة عسكرية دائمة في أوكرانيا، بل بمجموعة صغيرة من المستشارين”.

وكان البيت الأبيض، قد أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترأس اجتماعا بخصوص التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول أوكرانيا وتوعد موسكو بـ”تبعات قاسية” محتملة.

وذكر البيت الأبيض في تغريدة نشرته على حسابه الرسمي في “تويتر” أن بايدن اجتمع مع فريقه الخاص بالأمن القومي لمناقشة “الخطوات الروسية المعادية المتواصلة إزاء أوكرانيا”.

وأكد بايدن، وفقا للتغريدة، أنه “إذا واصلت روسيا غزوها لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ستفرض عليها بالتعاون مع حلفائها وشركائها تبعات سريعة وقاسية”.

ونفت حكومة روسيا مرارا وتكرارا المزاعم الغربية عن تخطيطها لـ”غزو أوكرانيا”، محملة حلف الناتو المسؤولية عن التصعيد الحالي.