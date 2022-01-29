بسبب أوكرانيا.. بريطانيا تشدد العقوبات على روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن تعلن الخارجية البريطانية، يوم الاثنين المقبل عن تشديد نظام العقوات ضد روسيا على خلفية التوتر حول أوكرانيا، بحسب ما أفادت صحيفة “تايمز”.

وقالت الصحيفة إن “الخارجية من المتوقع أن تعلن عن تشديد نظام عقوباتها أمام البرلمان يوم الاثنين، لتكون المملكة المتحدة قادرة على استهداف المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية”.

وكانت الصحيفة قد أفادت بأن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن مخاوفهم بأنهم لن يستطيعوا فرض “عقوبات فعالة” على روسيا بسبب “التسامح البريطاني مع الأموال المشبوهة التي ترد إلى لندن منذ سنوات”.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع بوتين الأسبوع المقبل “لتفعيل الجهود الدبلوماسية” و”تفادي إراقة الدماء” في أوكرانيا.

ومن المتوقع كذلك أن يزور جونسون دولا في أوروبا الشرقية في إطار “تكثيف جهود الردع” البريطانية.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بزيارة أوكرانيا الأسبوع القادم بينما سيزور وزير الدفاع بين والاس هنغاريا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وكرواتيا لحشد الدعم للعقوبات ضد روسيا وتعزيز “الروابط الدفاعية”.

وكانت روسيا قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير لأي “هجوم” على أوكرانيا ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.