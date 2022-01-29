روسيا تنقل معدات عسكرية وأسلحة إلى بيلاروس

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد، نقلت روسيا المعدات والأسلحة وإعادة نشر القوات في بيلاروس، وفق ما قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية.

وفي إطار هذه العملية، تم نقل كتيبة منظومات دفاع جوي مدفعية – صاروخية من طراز “بانتسير-إس” إلى أراضي بيلاروس.

وأضاف المصدر: “تم نقل كتيبة منظومات بانتسير-إس بالقطارات من الدائرة العسكرية الشرقية في روسيا إلى محطة التفريغ في بيلاروس”.

ووفقا للفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، تضم كتيبة “بانتسير-إس” التي وصلت إلى بيلاروس، 12 مركبة قتالية، يمكن لكل منها حمل 12 صاروخا مضادا للطائرات في حاويات النقل والإطلاق.

وأوضح المصدر أنه بعد التفريغ ، ستتجه الكتيبة بمعداتها وأفرادها إلى المناطق المحددة لانتشارها، ضمن نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا.

مع زيادة حالة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة والغرب، نشرت وزارة الدفاع الروسية، قبل أيام فيديو لإقلاع المقاتلات “سو-35 إس”، وهبوطها بمطارات بيلاروس، في إطار التدريبات المخصصة “لاختبار رد الفعل” لقوات دولة حليفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “أطقم المقاتلات متعددة المهام من طراز سو-35 إس، من المنطقة العسكرية الشرقية المشاركة في التدريبات، في إطار اختبار رد الفعل لقوات دولة حليفة، ستواصل انتشارها في المطارات البيلاروسية”.

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلات “سو-35 إس” تقوم بالهبوط، أثناء إعادة انتشارها، في المطارات بالمناطق العسكرية الوسطى والغربية، للاستعداد للرحلة القادمة، وليأخذ الطيارون قسطا من الراحة.