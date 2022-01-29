تركيا.. إقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يناير - 2022 8:34 صباحًا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر بموجب مرسوم صدر اليوم السبت، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم.

وتعرض دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدرت معدل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاما.

وقالت المعارضة إن هذا الرقم أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.

ولم يوضح أردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيسا جديدا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلا من دينجر.

وارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.

ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته.

وإدراكا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهد أردوغان في يناير بخفض التضخم في أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس أردوغان، قد صرح عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، عزم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا.

وصرح أردوغان بأن الحكومة سبق وأن تمكنت من خفض التضخم إلى مستوى 6 بالمئة في الماضي، مؤكدا تصميم حكومته على كبح التضخم وإعادته إلى خانة الآحاد من جديد.

ومن ناحية أخرى أعلن الرئيس التركي رفع نسبة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام لتصل إلى 30.5 بالمئة.

كما أعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لتبلغ 2500 ليرة (نحو 190 دولارا)، وتعهد بمواصلة مكافحة الارتفاع الفاحش في أسعار السلع.