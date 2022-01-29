أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - النهار

سيطرت البرودة على تحريك الماكينة الإنتخابية لحزب قديم، في انتظار تبلور الأجواء الإقليمية والعربية والدولية خلال الأيام القليلة المقبلة.

عُلم أنّ رئيس نادٍ بيروت عريق يتجه إلى تشكيل لائحة في الدائرة الثانية، بفعل رصيده البيروتي وقبوله من القواعد الحريرية وقوى أخرى.

دخل بعض الأحزاب والمرشحين على خط الدعم والمساعدة للبلديات في جرف الثلوج وتأمين “المازوت الانتخابي”.

يواصل عدد من نواب “تيار المستقبل” وكوادره نشاطاتهم بشكل طبيعي، ومنهم من بدأ يرفع منسوب تحرّكاته وحضوره.

اللواء

تبني قيادة حزبية مسيحية، على حسابات المرحلة، على استراتيجية، ابعاد شخصيات ما تسميه «المنظومة» بصرف النظر عن ذرف دموع التماسيح.

تتجه غالبية أعضاء كتلة نيابية، قرّر رئيسها عدم المشاركة بالانتخابات حذو حذوه بالمقاطعة.

فوجئ متابعون بمقالة لدبلوسي أميركي تسلم الملف اللبناني في أوقات سابقة، يغمز فيها من قناة قطب سياسي، أعلن موقفاً حاسماً مؤخراً.

الانباء

استحقاق مفصلي لن يكون بخطر في ظل المواقف المعنية التي صدرت وأكدت عدم الانسحاب من المواجهة.

خطوة متقدمة في ملف حيوي لن تكون مجانية لا بل كان يمكن بتكلفتها القيام بمشروع أكثر استدامة.

نداء الوطن

يتردد ان مؤسسة كهرباء لبنان ستنهي خلال الايام المقبلة دراستها بشأن رفع تسعيرة الطاقة على رغم أن أقرب موعد لتحسين التغذية ساعتين هو آخر آذار إذا صحت التوقعات بتنفيذ التوقيعات والإتفاقيات..

يتردد أنّ وزيراً سيادياً يعمل على تمتين علاقاته بمسؤولين خليجيين اعتقاداً منه أنّ هذا المسار قد يفتح له أبواب السراي في مرحلة لاحقة..

خلافاً لقرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي مع تيار «المستقبل» يستمر بعض أركان التيار في إطلاق المواقف السياسية، ومن المتوقع أن تنحسر هذه الظاهرة بعد مواقف المفتي دريان والرئيسين ميقاتي والسنيورة لتجاوز اعتذار الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي..

البناء

قال مرجع سياسي إن تعليقات فرنسا ورئيسَيْ حزبي القوات والاشتراكي على قرار الرئيس سعد الحريري بالخروج مع تياره من المشهدين السياسي والانتخابي تشبه التعامل مع المتوفي بكورونا بالقول على الواتساب الله يرحمه ولنعجل الدفن ونعتذر عن العجلة، فنحن منشغلون بالانتخابات

تساءل دبلوماسيّ خليجيّ سابق عما إذا كانت البيانات الأميركية بدعوة الرعايا لعدم زيارة الإمارات ومغادرة أوكرانيا هي جزء من عملية الدعم بوجه الاستهداف أم أنها جزء من الاستهداف قائلاً هذا بيان لا تشتهيه إلا لأعدائك.

قال مسؤول بارز عن أحد الوزراء إنه في الوقت الذي بدأ الحديث عن صلاحيات إستثنائية: ركبناه ورانا مد إيدو عالخرج.

لاحظت أوساط سياسية تعاطي قوى معنية بحذر مع خطوة قام بها مرجع سياسي لئلا تحتسب في صفه لدى من أحرجوه فاخرجوه.

تجد أحزاب وتيارات سياسية صعوبة في إقناع شخصيات جدية بالترشح على لوائحها في عدد من المناطق.