كوريا الشمالية تعلق على تجربة إطلاق الأسلحة الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، هان تيه سونغ، إن “سلسلة تجارب الأسلحة الأخيرة التي أجرتها بلاده لا تشكل أي تهديد لجيرانها”.

وفي خطاب ألقاه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، قال هان تيه سونغ: “كانت تجربة إطلاق الأسلحة الأخيرة من النوع الجديد جزءا من أنشطة تنفيذ الخطة المتوسطة والطويلة المدى لتطوير علوم الدفاع ولا تشكل أي تهديد أو ضرر لأمن البلدان المجاورة”، وفق وزارة خارجية بيونغ يانغ.

كما دعا السفير الكوري الشمالي الولايات المتحدة إلى وقف “سياساتها العدائية” و”المعايير المزدوجة” تجاه الشمال، و”إنهاء التدريبات العسكرية الهجومية ونشر مختلف الأصول الاستراتيجية النووية” في شبه الجزيرة الكورية وحولها.

وأضاف: “لذلك، فإن اعتبار ممارسة كوريا الشمالية لحق الدفاع عن النفس تهديدا هو استفزاز لا يطاق وعمل صريح بمكيالين وانتهاك صارخ للسيادة”.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية،أمس الجمعة، صورا لما قالت إنها أحدث تجارب صاروخية أجرتها الدولة هذا الأسبوع ، والتي رصدها جيرانها.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التجارب التي أجريت يومي الثلاثاء والخميس كانت على “نظام صواريخ كروز بعيدة المدى” و “صاروخ موجه تكتيكي أرض-أرض”. ولم ترد أنباء عن وجود زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الاختبارات، لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية خرجت بقصة منفصلة تقول إن كيم زار مصنعا للذخيرة “ينتج نظام الأسلحة الرئيسية”.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في يومي 5 و11 يناير، إذ أعربت كل من سيئول وواشنطن عن مخاوفهما بشأن إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ وجددتا دعوات لبيونغ يانغ للعودة إلى الحوار، بحسب وكالة “يونهاب”.