شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا.. انتقادات لعدم وجود خطط لمواجهة تدفقات اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر جهاز المحاسبات المركزى فى النمسا، وزارة الداخلية من عدم وجود خطط قوية لمواجهة تدفقات كبيرة من اللاجئين للبلاد تشابه ما حدث فى عام 2015.

وقال الجهاز - في تقرير- إنه تم إغلاق 11 مركزًا لإيواء اللاجئين في البلاد في العام الماضي دون مبررات وبالمخالفة لعقود تأسيس هذه المراكز، وتم استخدام بعضها في الخدمات الصحية المرتبطة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وشدد التقرير على ضرورة التعامل مع تدفقات الهجرة المستمرة وتجنب تشرد اللاجئين والحفاظ على قدرة البلاد على توفير نظام الرعاية الأساسية وإنشاء خيارات مناسبة للإقامة.