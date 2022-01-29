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النمسا.. انتقادات لعدم وجود خطط لمواجهة تدفقات اللاجئين

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الدمام - شريف احمد - حذر جهاز المحاسبات المركزى فى النمسا، وزارة الداخلية من عدم وجود خطط قوية لمواجهة تدفقات كبيرة من اللاجئين للبلاد تشابه ما حدث فى عام 2015.

وقال الجهاز - في تقرير- إنه تم إغلاق 11 مركزًا لإيواء اللاجئين في البلاد في العام الماضي دون مبررات وبالمخالفة لعقود تأسيس هذه المراكز، وتم استخدام بعضها في الخدمات الصحية المرتبطة بمكافحة وباء .

وشدد التقرير على ضرورة التعامل مع تدفقات الهجرة المستمرة وتجنب تشرد اللاجئين والحفاظ على قدرة البلاد على توفير نظام الرعاية الأساسية وإنشاء خيارات مناسبة للإقامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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