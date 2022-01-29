ايقاف حالتي ابتزاز في محافظتين - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، ايقاف حالتي ابتزاز الكتروني في محافظتي كركوك والنجف الأشرف.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العمليتين تمت بعد ورود مناشدتين، الأولى لفتاة من محافظة ديالى أفادت بتعرضها لمحاولات ابتزاز وتهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شاب من محافظة كركوك ما لم ترضخ لرغباته الدنيئة، والثانية لفتاة من محافظة النجف الأشرف تعرضت لذات الابتزاز والتهديد من قبل شاب في المحافظة قام بتهكير حسابها الشخصي، والاستيلاء على صورها الشخصية".



وتابعت المديرية، أن "مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من تحديد مكان المبتزين والوصول إليهما ومواجهتهما بأدلة الإدانة، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة وتم حذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".

