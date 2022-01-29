ستولتنبرج: روسيا ترسل المزيد من القوات والعتاد باتجاه حدود أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو، بروكسل، واشنطن - (د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة إن روسيا ترسل المزيد من القوات والعتاد باتجاه الحدود الأوكرانية، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن الناتو لا يزال مستعدا للحوار.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين اليوم الجمعة أيضا إنه يبدو أن روسيا لديها قوات كافية على الأرض لشن هجوم على أوكرانيا، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد قررت اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يدرس الآن ردود الولايات المتحدة والناتو بتفصيل أكبر قبل اتخاذ قرار بشأن أي خطوات مقبلة. لكن الكرملين قال إن بوتين أشار إلى أنه لم تتم تلبية مطالبه.

وكرر بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مطالب بلاده بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة من أوروبا، وذلك حسبما أعلن الكرملين اليوم الجمعة.

وأبلغ بوتين الرئيس الفرنسي بأن الردود الغربية لم تجب على مطالب روسيا الخاصة بوقف توسع حلف الناتو ناحية الشرق في أوروبا وإزالة الأسلحة الهجومية قرب حدودها وسحب البنية التحتية العسكرية للحلف إلى وضعها عام 1997.

وقال الكرملين إن بوتين أصر أيضا على ضرورة وفاء كييف بما عليها من التزامات بحسب اتفاقية مينسك للسلام المبرمة في عام 2015 والوضع الخاص المخطط له لأراضي أوكرانيا الشرقية الانفصالية في منطقة دونباس .

وقالت مصادر بقصر الإليزيه إن ماكرون وبوتين اتفقا على ضرورة خفض التصعيد في أوكرانيا، وأن الخطوات الساعية للهدوء ستتطلب إجراء مفاوضات بشأن عدد من المجالات.

كما اتفقا على أن خفض التصعيد يتطلب إجراء مباحثات مباشرة بين زعيمي روسيا وأوكرانيا وكذلك إجراء المزيد من المباحثات في صيغة مفاوضات نورماندي، التي تشمل أيضا ألمانيا وفرنسا. ومن المقرر أن يجري ماكرون اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعُقد يوم الأربعاء الماضي اجتماع في صيغة مفاوضات نورماندي، غير أنه لم يتم احراز تقدم كبير، وفقا لممثلين ألمان.