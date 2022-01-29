الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها من وإلى العراق

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، أنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتًا، بناءً على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية.
وقالت الخطوط الكويتية إنه، سيتم إطلاع المسافرين على متن رحلاتها على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن.
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