الأرجنتين تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا لبناء محطة كهرذرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2022 11:39 مساءً

أعلنت الأرجنتين استعدادها لاستئناف المفاوضات مع موسكو لبناء محطة كهرذرية في الأرجنتين، بعد اتفاق تسوية ديون بوينس آيرس أمام صندوق النقد الدولي.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في مقابلة صحفية قبل زيارته موسكو في الـ3 فبراير المقبل: “العديد من مشاريع البنية التحتية كانت تنتظر هذا الاتفاق، لأنها بحاجة لتمويل خارجي، وبينها محطات الطاقة الكهرومائية والكهرذرية”.

وأضاف: “بالطبع سيكون هذا موضوع نقاش ومفاوضات حول آفاق المشروع”.

وأبرمت روسيا والأرجنتين عام 2015 مذكرة تفاهم لبناء الجانب الروسي مفاعلا جديدا باستطاعة 1200 ميغاواط في محطة الطاقة الكهرذرية “أتوتشا” بالأرجنتين.

ووقع البلدان عام 2018 اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار لاستخراج وإنتاج اليورانيوم على الأراضي الأرجنتينية.

يشار هنا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2016، بحسب بيانات “ITC Trade”، نحو 847 مليون دولار، منها 163 هي صادرات روسيا إلى الأرجنتين، مقابل واردات بقيمة 684 مليون دولار.