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تراجع سكان روسيا بأكثر من نصف مليون العام الماضي جراء «كورونا»

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الدمام - شريف احمد - انكمش سكان روسيا بأكثر من نصف مليون شخص في عام 2021، وهو رقم كبير في خضم جائحة كوفيد.19-

ووفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الروسي "روستات" اليوم الجمعة، بلغ تعداد السكان الروس 5ر145 مليون نسمة في كانون الثاني/ يناير، بتراجع بلغ نحو 700 ألفا عما كان عليه قبل عام.

ويمثل ذلك أكبر تراجع للسكان منذ عام 2003، في مجتمع ينكمش منذ سنوات.

ويشمل الرقم أيضا مهاجرين انتقلوا للإقامة في روسيا، ومن دونهم، يتراجع السكان بأكثر من مليون شخص، وفقا لـ "روستات".

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا إن كوفيد19- كان السبب الرئيس وراء هذا الاتجاه النزولي.

وسجلت روسيا رسميا 329 ألف وفاة جراء كوفيد19- منذ بداية الجائحة، على الرغم من أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

وأعلنت روسيا عن سلسلة من الأرقام القياسية في الأيام القليلة الماضية، حيث تنتشر موجة من الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وفي الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل أكثر من 98 ألف إصابة و673 وفاة، وفقا لأرقام حديثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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