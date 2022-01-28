شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني إيراني يكشف عن أزمة “خبز” غير مسبوقة تضرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

انتقد ممثل عن محافظة بلوشستان بالبرلمان الإيراني، حالة الغلاء غير المسبوق في سعر الخبز، منتقدا في الوقت نفسه أداء الحكومة التي خلقت بسياستها طوابير طويلة للحصول على هذا العنصر الحيوي.

وقال عبد الناصر درخشان في مقابلة مع موقع “شفقنا” الإخباري اليوم الجمعة، حول وضع شراء الخبز في إيرانشهر، “إن الأمر وصل إلى أن الناس تبحث عن “الوساطة” لشراء الخبز في هذه المدينة”.

كما قال إن سوء الإدارة زاد في أزمة توصف بأنها الحد الأدنى لمطالب الناس وهو الغذاء.

وتتصدر قضية تضاعف سعر الخبز وخلق طوابير طويلة بسبب نقص الدقيق في العديد من مدن إيران عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد من وقت لآخر.

وفي بداية شهر يناير الحالي، أفادت وكالات الأنباء الإيرانية عن أزمة طحين وخبز في سنندج غربي إيران وإغلاق مؤقت لبعض المخابز في المدينة.

يأتي تصاعد أزمة الخبز بإيران في وقت تزيد فيه المشاكل الاقتصادية وعدم قدرة العديد من العائلات على توفير مصادر غذائية أخرى مثل الأرز واللحوم.