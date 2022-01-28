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البحوث الفلكية يعلن موعد ميلاد هلال شهر رجب

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقًا للحسابات الفلكية فأن هلال شهر رجــــب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعــة والدقيقة 46 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثــــاء المقبل الموافق 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ، والموافق 1/2/2022.

وبحسب تصريحات للقاضي، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 – 19 دقيقة).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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