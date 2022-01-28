وزير القوى العاملة يوجّه بإرسال وحدة متنقلة ثانية للتدريب بزاوية صقر بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لإدارة التدريب بالوزارة بتوجيه وحدة تدريب مهني متنقلة ثانية للبحيرة بزاوية صقر بأبو المطامير، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال وزير القوي العاملة، إنه تم نقل الوحدة الثانية لحاجة قرى محافظة البحيرة لها في إطار المبادرة الرئاسية، وسيتم نقل الوحدتين كل 3 أشهر من قرية لأخرى، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال عثمان عبدالرسول مدير المديرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانًا على مهنة التفصيل والخياطة، لتأهيل المتدربات على المهن المطلوبة لسوق العمل، في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

ولفت مدير المديرية، إلى أن الوحدة المتنقلة الأولى شهدت نجاحًا بعملية التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ومن المتوقع أن يشهد التدريب بزاوية صقر بأبو المطامير، نجاحًا كبيرًا نظرًا للسمعة التدريبية الواسعة التي حققتها الوحدة الأولى.

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