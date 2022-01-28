إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت أسرة مكونة من 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "شيماء.ش.ج" 30 عامًا، و "أمل. خ.خ" 27 عامًا، و "شمس.م.ش" 6 أعوام، و "مصطفى.م.ش" 5 أعوام، و "إسلام.م.ش" عامين.

وجميعهم مقيمين بعمارات 77 فدان، بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، إلى المستشفى التخصصي، مصابين بحالة إعياء و مغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة فراخ فاسدة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة.