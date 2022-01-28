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بالصور..هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة، مصحوبة بموجة صقيع، دون تأثير على حركة السير في جميع أنحاء المحافظة.

وشهدت المدن الساحلية شمال محافظة كفر الشيخ، نشاطًا للرياح، مع هطول الأمطار، فيما شهد الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس انتظامًا في الحركة المرورية وسط متابعة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وفي السياق قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة نتيجة تداعيات سوء حالة الطقس التي تمر به المحافظة، موجهًا رؤساء المراكز، والمدن، والوحدات المحلية بالتعامل مع مياه الأمطار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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