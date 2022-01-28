نجاة وزير العدل الليبية من عملية إطلاق نار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 57 دقيقة

أكد مصدر من مكتب الإعلام بوزارة العدل في ليبيا استهداف سيارة وزيرة العدل حليمة البوسيفي بأعيرة نارية لكنها “لم تتعرض لأذى”.

وأكدت وسائل إعلام محلية ليبية تعرض وزيرة العدل لـ”محاولة اغتيال” على طريق السواني في طرابلس، خلال زيارة عالية كانت تقوم بها الوزيرة.

وفي التفاصيل قال مسؤول أمني إن “وزيرة العدل الليبية تعرضت لمحاولة اغتيال على طريق السواني بالقرب من العزيزية”، موضحا أن “سيارة “تويوتا” مصفحة اعترضت سيارة الوزيرة وأوقفتها وترجل منها شخص مسلح أطلق النار على السيارة لكن الأعيرة النارية لم تصبها”، وفقا لموقع “الساعة 25”.

وأضاف المصدر أن عملية التحقيق في هذا الحادث جارية لمعرفة وتحديد ملابساته، حسب الموقع الليبي.

والشهر الماضي كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وزيرة العدل حليمة البوسيفي بمتابعة ملف وزراء التعليم والثقافة الموقوفين، مؤكدا أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وأن تكون وفق صحيح القانون.

يشار إلى أن الوزيرة اليوسفي استلمت مهامها بحكومة الوحدة الوطنية في 17 آذار من العام الماضي.

وتحصلت اليوسفي، على الليسانس في القانون و انخرطت بالمعهد العالي للقضاء، ومن بعدها تعينت في النيابة العامة ثم تدرجت في الترقيات في جهاز النيابة العامة حتى أصبحت مدير نيابة.

كما تحصلت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، على الماجستير في القانون من أكاديمية الدراسات العليا، وانتقلت إلى قضاء الحكم وعملت قاضيا في عدة دوائر حتى ترأست دائرة استئنافية بالمحكمة الابتدائية.