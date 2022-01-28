بشكل مفاجئ.. وفد الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق مفاوضات فيينا “للتشاور”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يناير - 2022 7:43 مساءً

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني للتشاور، داعيا مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ “قرارات سياسية”.

وكتب المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إنريكي مورا على “تويتر”: “يعود المشاركون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات و(تلقي) التعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن”.

وبدأت المفاوضات في أبريل الفائت في فيينا واستؤنفت نهاية نوفمبر بعد توقف لخمسة أشهر.

وكانت طهران والقوى العالمية الست قد بدأت في أبريل الماضي بحث السبل لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انهار في 2018، بعد سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه، مما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة فيه بشأن تخصيب اليورانيوم في العام التالي.

لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو، والذي من المتوقع أن يتخذ نهجا متشددا عندما تستأنف المحادثات في فيينا.

وكانت جولات المحادثات الست التي عقدت حتى الآن غير مباشرة، حيث كان دبلوماسيون أوروبيون في الأساس هم من يتواصلون مع كل من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، لأن إيران ترفض التواصل المباشر مع الولايات المتحدة.