رئيس الكتلة الصدرية: استهداف مطار بغداد الدولي من أفعال “أعداء العراق”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

مقتدى الصدر و رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري

أكد رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري أن استهداف مطار بغداد الدولي من أفعال أعداء العراق.

وقال العذاري في تغريدة على “تويتر” إن “استهداف المنشآت الحكومية عموما ومطار بغداد على وجه الخصوص، إنما هو من أفعال أعداء العراق الذين يسعون بأفعالهم هذه لعزل العراق دوليا واقتصاديا”.

وأضاف: “سنجعل من العراق دولة خالية من الإرهاب والسلاح المنفلت من خلال حكومة أغلبية وطنية تأمن بالوطن وتحرص على أمن المواطن وسيادة العراق”.

وتعرض مطار بغداد الدولي صباح الجمعة إلى قصف بستة صواريخ على الأقل.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني تفاصيل الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى توصلها لخيوط تقود للتوصل إلى منفذي الهجوم.

وقالت الخلية في بيان اليوم إن “عصابات اللادولة الإرهابية أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد”.

ووفقا للبيان فإن تلك الصواريخ “سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا على المدرج”.