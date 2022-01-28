شكرا لقرائتكم خبر عن آيسلندا تخفف قيود كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الآيسلندية اليوم الجمعة، تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-) مجددا وذلك بعد أسبوعين فقط من تطبيق حزمة من التدابير الجديدة.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير في مؤتمر صحفي في العاصمة ريكيافيك "لدينا اليوم أخبار جيدة".

وبدءا من غد السبت ، سيسمح لـ 50 شخصا بالتجمع مرة أخرى ، مقارنة بالحد الأقصى السابق الذي كان يقصر التجمع على عشرة أشخاص فقط. وسيسمح بإعادة فتح الأندية الرياضية بعد إجبارها على إغلاق أبوابها في منتصف كانون الثاني/يناير.

وقالت جاكوبسدوتير إنه إذا سار كل شىء وفقا للخطة ، سيمكن استئناف " الحياة الطبيعية " بحلول منتصف آذار/مارس المقبل .