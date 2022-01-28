شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في روسيا تتجاوز 700 ألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت تقديرات لرويترز استندت إلى بيانات جديدة من خدمة الإحصاءات الرسمية الروسية (روستات) أن عدد وفيات كوفيد-19 في البلاد تجاوز اليوم الجمعة حاجز 700 ألف.

وذكرت روستات أن 54630 شخصا توفوا بكوفيد أو أمراض مرتبطة به في ديسمبر كانون الأول بعد أن بلغت وفيات فيروس كورونا الشهرية عددا قياسيا في نوفمبر تشرين الثاني قارب 90 ألفا وجعل روسيا ثاني دولة في العالم من حيث وفيات كوفيد بعد الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 701703 وفيات طبقا لتقديات رويترز المستندة إلى بيانات روستات حتى نهاية ديسمبر كانون الأول وبيانات قوة العمل المعنية بمكافحة الجائحة خلال يناير كانون الثاني.