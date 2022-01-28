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المالكي عن استهداف المنشآت: رسالة سلبية إلى العالم

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بغداد - ياسين صفوان - عد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، الاعتداء على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية بأنها رسالة سلبية إلى العالم.
وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، "نستنكر الاعتداء الصاروخي الغادر على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية والطائرات المدنية، بهدف طعن الجهود الامنية والخدمية التي تبذلها الوزارة، وإرسال رسالة سلبية إلى العالم عن واقع الخطوط الجوية العراقية وعمل المطارات".

وأكد، أن "مواجهة هذه المحاولات والممارسات الاجرامية مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الاجهزة الامنية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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