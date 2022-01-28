انت الان تتابع خبر المالكي عن استهداف المنشآت: رسالة سلبية إلى العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، الاعتداء على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية بأنها رسالة سلبية إلى العالم.