انت الان تتابع خبر المالكي عن استهداف المنشآت: رسالة سلبية إلى العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، الاعتداء على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية بأنها رسالة سلبية إلى العالم.
وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، "نستنكر الاعتداء الصاروخي الغادر على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية والطائرات المدنية، بهدف طعن الجهود الامنية والخدمية التي تبذلها الوزارة، وإرسال رسالة سلبية إلى العالم عن واقع الخطوط الجوية العراقية وعمل المطارات".
وأكد، أن "مواجهة هذه المحاولات والممارسات الاجرامية مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الاجهزة الامنية".
وأكد، أن "مواجهة هذه المحاولات والممارسات الاجرامية مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الاجهزة الامنية".