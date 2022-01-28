الارشيف / اخبار العالم

التحاق أربعة لاعبين جدد في صفوف العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التحاق أربعة لاعبين جدد في صفوف العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، إن "اللاعبين (علي حصني وسجاد جاسم وكرار نبيل وسامح سعيد) التحقوا بوفدِ المنتخب الوطنيّ في بيروت".

وكان وفدُ المنتخبِ الوطنيّ قد وصلَ، عصر اليوم، إلى لبنان استعداداً لمواجهةِ نظيره المنتخبِ اللبناني يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر 2022.


على صعيدٍ متصلٍ، ستجري المباراةُ على ملعبِ صيدا، وبحضورٍ جماهيري بنسبةِ 60% من سعةِ الملعبِ الاستيعابيّة.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا