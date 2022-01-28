شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يصدم النظام الإيراني بقرار مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

علق وفد الاتحاد الأوروبي المفاوضات التي تجري في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، داعيا مختلف الأطراف المعنيين إلى اتخاذ “قرارات سياسية”.

وكشف الدبلوماسي إنريكي مورا على تويتر: “يعود المشاركون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات (تلقي) تعليمات تمهيداً للعودة الأسبوع المقبل.. لابد من اتخاذ قرارات سياسية الآن”.

وبدأت المفاوضات في أبريل الماضي في فيينا واستؤنفت نهاية نوفمبر بعد توقف لخمسة أشهر.

ونص الاتفاق الذي وقع بين إيران من جهة وكل من ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة أخرى على تخفيف كبير للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإيرانية مقابل الحد من برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردت بتخل تدريجي عن التزاماتها التي نص عليها الاتفاق.

ويشارك الأمريكيون في المفاوضات بشكل غير مباشر من دون أن يلتقوا الإيرانيين، فيما يضطلع الاتحاد الأوروبي والأطراف الآخرون بدور الوسيط.