شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحظر دخول مسؤولين أوروبيين رداً على عدائهم ضدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا اليوم الجمعة، إنها حظرت دخول مزيد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إليها، ردا على قيود فرضتها بروكسل على موسكو، دون الكشف عن عدد الأشخاص المعنيين أو ذكر أسمائهم.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت: "قرر الجانب الروسي... في إجراءات المعاملة بالمثل توسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، الممنوعين من دخول روسيا".

وجاء في البيان أن روسيا أدرجت في القائمة السوداء بعض رؤساء الشركات العسكرية الأوروبية الخاصة، وبعض أعضاء أجهزة الأمن وأعضاء في البرلمان الأوروبي ومسؤولين آخرين "يتحملون بصفة شخصية المسؤولية عن الترويج للسياسات المعادية لروسيا"، فيما لم تعلق المفوضية الأوروبية فورا على هذه الخطوة.