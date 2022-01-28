شكرا لقرائتكم خبر عن سرعتها 113 كم.. عاصفة «نورستر» الثلجية تضرب شمال شرق أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تضرب عاصفة نورستر القوية أجزاء من نيو إنجلاند بأمريكا، ومنطقة الأطلسي الأوسط في مطلع الأسبوع، مصحوبة بظروف جوية أشبه بالعواصف الثلجية التي ستجعل السفر والانتقالات مهمة غير مأمونة وتتسبب في فيضانات بالمناطق الساحلية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن التحذيرات من العاصفة الثلجية والطقس الشتوي سارية من نورث وساوث كارولاينا مرورا ببنسلفانيا ونيويورك، ووصولا إلى مين حيث من المتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج بعد ظهر اليوم الجمعة ويستمر غدا السبت.

وذكر باتريك أوهارا الخبير بهيئة الأرصاد الجوية ومقرها نيوجيرزي: "هذا سيجعل السفر مستحيلا بصورة كبيرة، إنها أول عاصفة كبيرة هذا العام، تحدث كل بضع سنوات وهذا ليس بالأمر الغريب".

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن أجزاء كثيرة من المنطقة، يمكن أن تتساقط فيها ثلوج يصل سمكها لما بين 30 إلى 60 سنتيمترا، مع رياح تبلغ سرعتها 113 كيلومترا في الساعة.