بينهم مستطرق... قتيل وجرحى بنزاع عشائري شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا قتل، وأصيب ٤ اخرون بينهم مستطرق، اثر نزاع عشائري استخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابل يدوية صوتية ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".

وأضاف، أن "قوة امنية تدخلت لفض النزاع واعتقال المتسبيين"، مشيراً إلى "استدعاء خبير المتفجرات لرفع قنيلة صوتية غير منفجرة".