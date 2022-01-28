"مجموعة الأزمات الدولية" تحذّر من "مخاطر اجتماعية واقتصادية" في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

حذّرت مجموعة الأزمات الدولية، في أحدث تقرير لها، من أنّ تونس تواجه مخاطر الانزلاق إلى العنف، ومخاطر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ما قد يدفع البلاد للإفلاس وإلى تداعيات اجتماعية خطيرة.



ورأى التقرير أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد إذا ما تمسّك بما يعتبره خطاب ”السيادة“ الوطني الشعبوي، حسب وصف التقرير، لصرف الانتباه عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فقد يثير ردود فعل لا يمكن السيطرة عليها، مثل المظاهرات والاحتجاجات أمام السفارات.

واعتبر التقرير أنّ الرئيس التونسي في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والأزمة السياسية، مع تراجع عدد المؤيدين له، قد يشنّ حملة عشوائية على الفساد، وقد يجد كبار السياسيين ورجال الأعمال أنفسهم أكثر عرضة للاعتقال، ليتم عرضهم أمام الرأي العام كرموز للفساد، وبدلاً من إفادة الاقتصاد فإن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمناخ الأعمال بشكل عام.