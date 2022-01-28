شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تلقت تدريبات في سوريا.. تونس تحبط محاولة فتاة تنفيذ "هجوم إرهابي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أنّ القوات الأمنية أحبطت مخططا لتنفيذ عملية إرهابية كانت ستنفذها شابة مواطنة تبلغ من العمر 22 عاما، تلقت تدريبات في سوريا، بالتنسيق مع شخص سوري مشارك في المخطط.



وقالت الوزارة، في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، إنه ”وعلى إثر توفر معلومات لدى الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مفادها اعتزام فتاة (22 سنة) القيام بعملية إرهابية في بلادنا، وذلك بعد رجوعها من سوريا حيث التحقت بأحد التنظيمات الإرهابية هناك وتلقّت تدريبات“.

وأضافت الوزارة: ”تم التنسيق مع النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تولّت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مباشرة قضية في الغرض، والقيام بالتحريات اللازمة“.