الاستغناء عن موظفين ووقف تكافل وكرامة.. الحكومة تكشف حقيقة 4 شائعات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي انتشرت الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "الخليج 365" الشائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، على النحو التالي:

- الاستغناء عن آلاف الموظفين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامنًا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامنًا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح التنظيم والإدارة، أن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري.

إعلان التخصصات المطلوبة للمعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين "30 ألف معلم".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإعلان الحكومة تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين "30 ألف معلم"، مُشددةً على أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع، عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين.

- تراجع المساحة المزروعة بالقمح العام الحالي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي، مُوضحةً أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.5 مليون فدان، كما أن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخراً، وذلك خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 82 ألف فدان.

- وقف برنامج "تكافل وكرامة" خلال الشهر الجاري

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" خلال الشهر الجاري.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لوقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.​