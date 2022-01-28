الإمارات: الهجوم على مطار بغداد الدولي عمل “إرهابي وجبان”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 51 دقيقة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها للهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة، ونجمت عنه خسائر مادية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية”.

وعبرت عن “رفض دولة الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

كما أعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

وفي وقت سابق من اليوم شن مجهولون هجوما بستة صواريخ استهدف مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن إصابة طائرات ركاب مدنية للخطوط العراقية.

وقد استهدف الهجوم الجناح العسكري في قاعدة فكتوريا التي تضم قوات أمريكية عند مطار بغداد الدولي، مؤكدا أن “تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ”.

وغالبا ما تستهدف الهجمات الصاروخية التي تقف وراءها مليشيات مقربة من إيران قاعدة فكتوريا العسكرية ومواقع تابعة للجانب الأمريكي التي تقدم الدعم في مجال التدريب والمشورة للأمن العراقي .