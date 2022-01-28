شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الفلسطينيين يصابون باختناق في مواجهات مع الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل وعلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وفي ذات السياق، أفادت تلك المصادر في نابلس، بأن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: إن الاحتلال عرقل وصول طواقم الإسعاف إلى المصابين نتيجة تجريفه الأراضي وإغلاقه طرقا زراعية مؤدية للجبل.