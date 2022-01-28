شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار ميانمار.. نصف السكان مهددون بالفقر خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والشركات بتكثيف الضغط على جيش ميانمار، لوقف حملته العنيفة ضد شعب ميانمار واستعادة الحكم المدني وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية في بيان، إنه بعد عام من استيلاء جيش ميانمار على السلطة، يواصل الشعب دفع ثمن باهظ في الأرواح والحريات ويواصل مطالبته بالديمقراطية، مشيرة إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت منذ فبراير الماضي ما لا يقل عن ١٥٠٠ شخص من المعارضة، وأن هذا العدد لا يشمل آلاف القتلى الآخرين بسبب النزاع المسلح والعنف المتصاعد على مستوى البلاد.

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوثق الانتهاكات بشكل يومي، التي ارتكبت غالبيتها قوات الأمن، حيث اعتقلت تعسفيا نحو ١٢ ألف شخص، توفي منهم ٢٩٠ في الحجز، مشيرة إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب جائحة " كوفيد - ١٩" وانهيار قطاع البنوك والنقل والتعليم وغيرها من القطاعات، مما جعل اقتصاد ميانمار على حافة الانهيار ويهدد بوقوع أكثر من نصف السكان في براثن الفقر خلال العام الحالي.