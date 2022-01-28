انهيار جسر في ولاية بنسلفانيا الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 06:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت سلطات مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية انهيار جسر في المدينة قبل ساعات من زيارة الرئيس جو بايدن.

وأعلنت هيئة الأمن العام في بيتسبرغ على حسابها في “تويتر” أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى على خلفية الحادث، وليس هناك أي خطر على حياتهم.

وذكرت الهيئة أن الحادث وقع في الساعة الـ6.50 تقريبا من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وتشير صور من موقع الحادث إلى أن عدة مركبات، منها حافلة، كانت على الجسر لحظة انهياره.

ولفت الهيئة إلى أن هناك رائحة ملموسة للغاز الطبيعي في المنطقة التي وقع فيها الحادث، بسبب انقطاع خطوط الغاز جراء الانهيار، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة قدر الإمكان.