الارشيف / اخبار العالم

روسيا: ردود حلف الأطلسي وأمريكا لم تعالج مخاوفنا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: ردود حلف الأطلسي وأمريكا لم تعالج مخاوفنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين في بيان اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا الأمنية لم تعالج مخاوف موسكو الرئيسية.

وبعثت روسيا، في وقت سابق، بأقوى إشارة لها حتى الآن على رغبتها في بحث المقترحات الأمنية الأمريكية، وأكدت مجددا أنها لا تريد الحرب بشأن أوكرانيا.

وذكر الكرملين إن بوتين سيدرس تلك المقترحات بعناية، ثم سيقرر بعدها اتخاذ إجراءات أخرى.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا