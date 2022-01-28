شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: ردود حلف الأطلسي وأمريكا لم تعالج مخاوفنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين في بيان اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا الأمنية لم تعالج مخاوف موسكو الرئيسية.

وبعثت روسيا، في وقت سابق، بأقوى إشارة لها حتى الآن على رغبتها في بحث المقترحات الأمنية الأمريكية، وأكدت مجددا أنها لا تريد الحرب بشأن أوكرانيا.

وذكر الكرملين إن بوتين سيدرس تلك المقترحات بعناية، ثم سيقرر بعدها اتخاذ إجراءات أخرى.