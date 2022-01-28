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الهجوم على مطار بغداد و تشكيل الحكومة المقبلة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد الهجوم على مطار بغداد.. الكتلة الصدرية تتعهد بجعل العراق خاليا من الإرهاب.. ويونامي تدعو المعنيين الى عدم الاكتفاء بالادانة.
= كفاكم عنادا.. العامري يرفض استثناء طرف شيعي من تشكيل الحكومة.. ويحذر من ذهاب الوضع السياسي إلى الانسداد.

= تظاهرة في بغداد رفضا لترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية.. والديمقراطي يرد: منصب الرئيس ليس حكرا على احد.


= ازمة الكهرباء تتصاعد مجددا.. الوزارة يائسة.. والمولدات الاهلية تنهك جيوب الفقراء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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