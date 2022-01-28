انت الان تتابع خبر الهجوم على مطار بغداد و تشكيل الحكومة المقبلة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بعد الهجوم على مطار بغداد.. الكتلة الصدرية تتعهد بجعل العراق خاليا من الإرهاب.. ويونامي تدعو المعنيين الى عدم الاكتفاء بالادانة. = كفاكم عنادا.. العامري يرفض استثناء طرف شيعي من تشكيل الحكومة.. ويحذر من ذهاب الوضع السياسي إلى الانسداد. = تظاهرة في بغداد رفضا لترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية.. والديمقراطي يرد: منصب الرئيس ليس حكرا على احد.



= ازمة الكهرباء تتصاعد مجددا.. الوزارة يائسة.. والمولدات الاهلية تنهك جيوب الفقراء. = ازمة الكهرباء تتصاعد مجددا.. الوزارة يائسة.. والمولدات الاهلية تنهك جيوب الفقراء.