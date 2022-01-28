لاول مرة في كربلاء.. قائد الفرقة السيمفونية العراقية يحيي حفلاً موسيقياً (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أحيت الفرقة السمفونية العراقية، اليوم الجمعة، حفلها الموسيقي بقيادة المايسترو كريم وصفي في محافظة كربلاء.

وقال مراسل السومرية، ان "قائد الفرقة السيمفونية العراقية، كريم وصفي احيا حفلاً موسيقياً في كربلاء بحضور مختلف المجتمع الكربلائي من كتاب وأدبا وشعراء وأعلاميين".

يشار إلى ان الموسيقار كريم وصفي يدير معهدا موسيقيا لتعليمِ الأطفال العراقيين العزف على الآلات الموسيقية المختلفة ما يؤهلهم للعزف في الأوركسترا.

الصور ادناه: