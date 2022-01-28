اللواء رسول: توصلنا الى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، التوصل الى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي.

وقال اللواء رسول للسومرية نيوز، ان "الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي انطلقت من منطقة ابو غريب قرب احد المبازل حيث تم اطلاق 6 صواريخ باتجاه المطار"، مبينا ان "الصواريخ سقطت في احد المدارج واصابت طائرتين".

واضاف ان "القوات الامنية طوقت المكان وعثرت على ثلاثة صواريخ كانت معدة للاطلاق ضمن مجموعة مكونة من 9 صواريخ تم اطلاق 6 منها فقط"، لافتا الى ان "القوات المسلحة تقوم بملاحقة منفذي هذه العمليات الارهابية من اجل تسليمهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".

وتابع انه "تم التوصل الى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي وعلى القضاء ان يقوم بخطوات جادة واجراءات حاسمة تجاه من يقوم بهذه العمليات الارهابية".

واوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان "هذه العملية الارهابية تمس سيادة العراق ومطار بغداد يعتبر واجهة العراق للعالم".