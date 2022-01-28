انت الان تتابع خبر انتحار مستشار قانوني سابق شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصرد امني، اليوم الجمعة، باقدام شخص على الانتحار باطلاق النار على نفسه في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " شخص من تولد ١٩٥٧ اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية باتجاه رأسه داخل داره ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".
واضاف ان " المنتحر متقاعد وكان يعمل سابقا كمستشار قانوني في وزارة الداخلية".
واضاف ان " المنتحر متقاعد وكان يعمل سابقا كمستشار قانوني في وزارة الداخلية".