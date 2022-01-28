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انتحار مستشار قانوني سابق شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصرد امني، اليوم الجمعة، باقدام شخص على الانتحار باطلاق النار على نفسه في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " شخص من تولد ١٩٥٧ اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية باتجاه رأسه داخل داره ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف ان " المنتحر متقاعد وكان يعمل سابقا كمستشار قانوني في وزارة الداخلية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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