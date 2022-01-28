انتحار مستشار قانوني سابق شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " شخص من تولد ١٩٥٧ اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية باتجاه رأسه داخل داره ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف ان " المنتحر متقاعد وكان يعمل سابقا كمستشار قانوني في وزارة الداخلية".

