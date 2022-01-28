الامم المتحدة تحذر من مجاعة في اقليم تيغراي

وقال البرنامج الأممي في تقرير نشر اليوم، انه "استنفدت الأسر كل السبل لتغذية نفسها، وثلاثة أرباع السكان يستخدمون استراتيجيات تأقلم متطرفة للنجاة"، مشيرا إلى زيادات في أعداد المتسولين والاعتماد على وجبة واحدة فقط يوميا".ودعا التقرير كل أطراف الحرب الإثيوبية "للاتفاق على وقف إطلاق نار لدواعٍ إنسانية وفتح "ممرات نقل (للمساعدات) متفق عليها رسميا" بعد خمسة عشر شهرا من الحرب".

الأمم المتحدة قالت إنه "لم يسمح بدخول أي قوافل مساعدات لإقليم تيغراي الذي يقطنه ستة ملايين نسمة تقريبا منذ منتصف كانون الاول الماضي".

واوضح مكتب الصحة في تيغراي هذا الأسبوع إن "نحو 1500 شخص لقوا حتفهم جراء سوء التغذية في جزء فقط من الإقليم على مدى أربعة أشهر العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 350 طفلا صغيرا".



المكتب أشار أيضا إلى "أكثر من 5 آلاف حالة وفاة مرتبطة بالحصار بسبب الجوع والمرض في أكبر حصيلة رسمية للقتلى، مرتبطة بالحرب في البلاد حتى الآن".