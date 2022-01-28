صور.. حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

واصلت محافظة أسوان حملات الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة لليوم الثاني على التوالي.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الجمعة، حملة استهدفت إزالة 9 حالات تعد على مساحة 6850 م2 وذلك بنطاق منطقة شرق الرضوانية التابعة لحى جنوب المدينة.

وأوضح أنه أثناء جهود الحملة المكبرة تلاحظ قيام أحد المواطنين بمنطقة المنشية الجديدة بتشوين كميات من الزلط والرمال والإسمنت والحديد لتعلية أحد الأدوار بمنزله بدون ترخيص وذلك بمسطح 150 م2، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

موضحا بأنه شارك في الحملة الأجهزة الأمنية، بجانب نائب رئيس المدينة، ورئيس الحي، بالإضافة إلى الفنيين والمهندسين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالسيارات والمعدات الثقيلة للتعامل مع حالات التعدي على الوجه الأكمل .