الوادي الجديد تحصد المركز الأول في المبادرة الرئاسية لـ"صحة الأم والجنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حصدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة الرئاسية " صحة الأم والجنين" ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة وحققت أرقامًا تجاوزت المستهدف من المبادرة.

وأضاف محروس، أن جرى توجيه الشكر للفرق الطبية والأطقم الطبية بالمديرية لتميزهم في العمل وتفانيهم بما حقق هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية.