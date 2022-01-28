انهيار سعر الذهب في مصر.. والجرام يتراجع أكثر من 20 جنيها في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، 6 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس.

وتواصل أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي، مع تراجع أسعار الخام الأصفر عالميا، مع ارتفاع الدولار واقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وفقد الذهب أمس 15 جنيها خلال التعاملات متأثرا بتراجع سعر الخام عالميا، ليخسر أكثر من 20 جنيها في يومين.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 521 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 672 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 785 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 898 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6280 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع، متأثرا بارتفاع الدولار، ووصل سعر الخام إلى 1781 دولارا للأوقية، بحسب رويترز.

وعزز الدولار مكاسبه اليوم، متجها نحو أكبر زيادة أسبوعية في 7 أشهر، إذ تتدعم مكاسب العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة.

ومع وضع أسواق المال في الحسبان رفعا متوقعا لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس آذار وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام.

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