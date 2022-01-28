صوت ملائكي وظروف صعبة.. "الشيخ حسن" يصدح بالقرآن.. ورسالة للشيخ "الطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

بصوت ملائكي وحنجرة ذهبية ونفس طويل يقرأ القارئ الشاب "حسن ناصر" القرآن الكريم بصوت مُجود، يبهر من يسمعه في الحفلات والأمسيات الدينية التي يحييها في قريته والقرى المجاورة لها بمحافظة سوهاج، يجعلك تنصت بشدة لجمال صوته العذب ومخارج حروفه السليمة، كما أن جمال صوته ساعده على الابتهال والإنشاد بصوت عذب، جعل الأهالي يقدموه للابتهال في المسجد خاصة في شهر رمضان وصلاة الفجر.

"بدأت اكتشف جمال صوتي عندما كنت طالبًا في المعهد الأزهري، وكان يقدمني أساتذتي لتلاوة ما تيسر من آيات القرآن الكريم في الإذاعة بطابور الصباح أو في بداية الحصص الدراسية خاصة المواد الشرعية والعربية".. بهذه الكلمات بدأ القارئ الشاب "حسن ناصر" ابن قرية آبار الوقف بأخميم حديثه لـ"الخليج 365"، مضيفًا أن أول حفل أحياه كان حفل تأبين أحد أصدقائه، عندما قدمه أصدقائه وأصروا على أن يقرأ فيه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.

وأكد "ناصر" أن الظروف المادية الصعبة لأسرته منعته من استكمال تعليمه الأزهري، موضحًا أنه حصل على الثانوية الأزهرية ولم يستطع استكمال تعليمه الجامعي بكلية أصول الدين والدعوة فرع جامعة الأزهر بقنا بسبب قلة ذات اليد، كما أن ظروفه منعته أيضًا من الالتحاق بمعهد القراءات القرآنية، لينمي موهبته على أيدي متخصصين.

وأضاف القارئ الشاب أن طموحه الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم، وأن يتبنى فضيلة الدكتور أحمد الطيب والأزهر الشريف موهبته التي يمنع بها من جمال الصوت وقوة الحنجرة، حتى يشعر أنه أخذ حقه في التعليم الأزهري.