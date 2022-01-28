الأحد.. قافلة طبية لمرضى الأورام في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تستقبل محافظة الوادي الجديد، يوم الأحد المقبل، 30 يناير الجاري، قافلة طبية لمرضى الأورام وبعض التخصصات الطبية بالتعاون مع جامعة أسيوط.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إن القافلة ستقدم خدماتها بمدينة موط بمركز الداخلة لمدة 3 أيام بالمجان بالتعاون مع جامعة أسيوط ومعهد الأورام.

وأضاف محروس، أن القافلة تضم تخصصات جراحة الأورام، طب أورام، باطنية، عظام ، أطفال، وذلك لخدمة سكان مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.